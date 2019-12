Koop een honingpot en steun de Warmste Week GUS

11 december 2019

10u11 0 Koksijde Al een paar weken verkoopt het ACV honingpotten en sleutelhangers voor de Warmste Week. Dit weekend strijkt het team neer in Koksijde.

Zaterdag om 16.30 uur staan ze aan de kerk in Sint-Idesbald, een half uur later aan de Sint-Pieterskerk in Koksijde en om 18 uur aan de kerk in Wulpen. Ook zondag tekenen ze present om 10 uur aan de OLV Ter Duinen kerk in Koksijde en de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Tot slot verkopen ze zondag om 11.30 uur aan de Mariakapel eveneens in Oostduinkerke. Een honingpot of sleutelhanger kost vijf euro. “Honing is voor bijen wat de sociale zekerheid is voor mensen vandaar dit product”, legt Steven De Wit van ACV West-Vlaanderen uit. “De opbrengst schenken we via de Warmste Week aan Welzijnszorg. Die vereniging bestaat vijftig jaar en zet zich in tegen armoede.”

Info: www.iedereenbij.be.