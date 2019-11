Koningin Mathilde, zonder stem, bezoekt hotelschool Ter Duinen GUS

05 november 2019

14u53 2 Koksijde Drie jaar nadat ze met koning Filip de 70ste verjaardag van de Koksijdse hotelschool Ter Duinen had gevierd, heeft koningin Mathilde dinsdag opnieuw een bezoekje gebracht. Ze wilde graag kennismaken met de jongeren van de eerste graad secundair. Kleine domper: de vorstin had bijna geen stem, al kon ze zich toch verstaanbaar maken.

Koningin Mathilde deed haar uiterste best om een woordje te zeggen, maar veel geluid kwam er niet uit. Dan maar op fluistertoon de leerlingen aanspreken. Dat vonden de jongeren helemaal niet erg. “Ik heb hier zo hard naar uitgekeken”, glundert Femke Couckuyt (13) uit Hooglede, nadat ze de koningin een zwaantje met crème pâtissière had voorgeschoteld.

Koningin Mathilde heeft meegeholpen met het spuiten van de crème en het plaatsen van de vleugels en kop in bladerdeeg. Een hele eer vond ik dat Femke Couckuyt (13)

“Ze heeft meegeholpen met het spuiten van de crème en het plaatsen van de vleugels en kop in bladerdeeg. Een hele eer vond ik dat. Mijn tweelingzus Febe stond naast me. Mijn ouders baten in Hooglede feestzaal-restaurant Vossenberg uit. Ik ben dus opgegroeid in de horeca en helemaal gepassioneerd door het culinaire. Ik droom van een eigen sterrenzaak. Ik was wat zenuwachtig voor het bezoek van de koningin, maar dat bleek voor niets nodig. Ze was bijzonder lief en straalde rust uit. Ik kijk er al naar uit om later met de leerlingen van de hotelschool Ter Duinen de banketten in het koningshuis te verzorgen.”

Femke is een van de 44 leerlingen die de eerste graad volgt in de Koksijdse hotelschool. Er is daarvoor sinds drie jaar een samenwerking met het Sint-Bernarduscollege van Nieuwpoort.

Op het menu

De koningin nam de tijd om vooral te luisteren naar de leerlingen en leerkrachten. In de keuken van De Mijn, het restaurant van Ter Duinen, ontmoette ze Seppe Nobels. Hij is oud-leerling van de school en wordt donderdag benoemd tot ambassadeur van Ter Duinen. Je kent hem misschien als televisiegezicht van het Vier-programma Grillmasters. Wat nerveus sprak hij de koningin toe en vertelde wat er op het menu stond. En dat klonk bijzonder smaakvol. De genodigden genoten van de open lasagne van Noordzeekreeft, peterseliewortel, compote van tomaat en jus van tijm en schaaldieren. Vervolgens werd de kabeljauw uit de Noordzee opgediend met mosterdblad en mosterdzaad, knolselder in hazelnootboter gegaard, gerookte knolseldercrème en handgepelde Nieuwpoortse, grijze garnalen afgewerkt met jus van citroentijm. Een fantasie van chocolade vormde de afsluiter.

Unieke ervaring

Directeur Peter Verbeke blikt tevreden terug. “Het was drie jaar geleden dat we het koningspaar mochten ontvangen in onze school. De koningin bezoekt alle hotelscholen die banketten verzorgen voor het paleis. Wij doen er per schooljaar één of twee. Afhankelijk van de grootte van het evenement vaardigen we 30 tot 60 leerlingen af naar Laken. Dat is telkens een unieke ervaring. Je krijgt niet elke dag de kans om achter de schermen van het koninklijk paleis te komen.”