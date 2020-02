Koksijdse scholen verwelkomen al 23 kinderen van het asielcentrum dat midden deze week opent GUS

03 februari 2020

13u26 0 Koksijde Het asielcentrum op de basis in Koksijde opent in de tweede helft van deze week. Om de overstap zo klein mogelijk te maken kunnen de 23 kinderen, die momenteel in het centrum in Bredene verblijven, vanaf vandaag al naar school in Koksijde.

“We zullen maximum 300 personen opvangen in Koksijde en dat tot eind juni dit jaar”, geeft burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) mee. “Wanneer ze precies aankomen hangt af hoe snel de infrastructuur gebruiksklaar is. Fedasil liet ons weten dat dit de tweede helft van deze week zal zijn. De eerste groep komt van het centrum in Bredene dat weldra zijn deuren zal sluiten. Het zijn de kindjes van dat centrum die vanaf vandaag naar de Koksijdse scholen komen.” De kinderen komen uit liefst tien verschillende landen verspreid over vier continenten. Dat gaat van Venezuela over Eritrea tot Afghanistan. “Net zoals in 2015 hebben we een schoolspreiding uitgewerkt”, laat onderwijsschepen Lander Van Hove (LB) weten. “Zo blijft de extra druk per school beperkt. We hebben zowel de leerkrachten als de ouders tijdig ingelicht en kregen geen protest. Ook op de kindergemeenteraad kwam het item aan bod en zij heten alle kindjes meer dan welkom.”

Vlot

Stafmedewerkster Onderwijs Patricia Beddeleem bevestigt dat alles vlot verloopt. “Vandaag hebben de twee vrije scholen een snipperdag maar vanaf morgen zijn de kinderen van het asielcentrum meer dan welkom in de vijf scholen. De taal is uiteraard een probleem. Slechts een paar spreken Engels. We hebben echter een pictogrammenboekje om te communiceren. Er zijn zowel kleuters als kinderen van de basisschool. Die laatste groep is wel de grootste. Gezien we al een draaiboek hadden van de vorige keer verloopt alles vlot. We hebben met alle scholen besproken waar er plaats was en ook de ouders kregen een brief. We ontvingen geen enkele negatieve reactie.”

Jouw hulp

En ook jij kan helpen in het asielcentrum. Voor het geven van lessen Nederlands aan de nieuwkomers zoekt Fedasil leerkrachten voor het Cervo Go en de Open School. Vrijwilligers kunnen in het centrum helpen bij de integratie. En bij de kledijbank Camino zamelen ze kledij, schoenen en ander materiaal in. Alle informatie vind je terug op koksijde.be/noodopvang