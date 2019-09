Koksijdse modezaken tonen hun nieuwste collectie GUS

24 september 2019

11u11 2 Koksijde Nu zaterdag is het gezellig flaneren in het verkeersvrije deel van de Zeelaan in Koksijde tijdens het evenement Kok’s Mode Promenade.

Tussen 10 en 18 uur zijn er doorlopend modeshows verspreid over drie podia. Dat is concreet om 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Hét moment om kennis te maken met de nieuwste collecties die je vindt in de Koksijdse modezaken. Verschillende drank- en eetstanden maken het tot een smakelijk event. Nieuw dit jaar is de Kok’s Oldtimer Trophy. In de Zeelaan zullen pareltjes van oude wagens staan die door groot Koksijde zullen toeren. Ook benieuwd wie die schoonheidswedstrijd zal winnen? Ook jij mag mee stemmen samen met een jury. Merken zoals Rolls Royce, Jaguar, Cadillac en Aston Martin komen al zeker. Om 10.15 uur start de tocht naar Sint-Idesbald en Oostduinkerke. Vanaf 10.45 uur staan alle deelnemers in de Zeelaan. De prijsuitreiking is gepland om 17 uur. Uiteraard is er ook muzikale animatie voorzien met Die Verdammte Spielerei en Nautilus als headliners.