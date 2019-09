Koksijdse kunstenaar William Sweetlove krijgt met expo Sweet Seventy eerbetoon in zijn geboortestad Oostende Zijn beelden staan in de hele wereld, behalve in Oostende GUS

17 september 2019

12u49 0 Koksijde William Sweetlove is er 70 en dat zijn ze in Oostende, verrassend genoeg, niet vergeten. 25 hedendaagse kunstenaars brengen in het CAS een hommage aan Sweetlove tijdens de expo Sweet Seventy. “Bizar dat net Oostende dat initiatief neemt. Mijn werken liggen al twaalf jaar te verkommeren in de kelder van Mu.ZEE”, reageert William die de verrassing wel apprecieert.

Nee, het is geen artiestennaam. Hij is 70 jaar geleden geboren als William Sweetlove. Zijn voorouders zijn van Engeland afkomstig en strandden in Oostende, de stad waar William 40 jaar heeft gewoond. De liefde zoog hem weg uit de koningin der badsteden. Vandaag heeft hij zijn thuis in Koksijde. “Wereldwijd staan er werken van mij behalve in Oostende. Mijn kleurrijke beelden staan al twaalf jaar onaangeroerd in de kelders van het Mu.ZEE. Net die stad vond het nodig om me voor mijn zeventigste verjaardag een hommage cadeau te doen. Een gebaar dat me tevreden stemt maar dat me ook de wenkbrauwen doet fronsen. Met de huidig cultuurschepen Bart Plasschaert heb ik hier in Koksijde een goed gesprek gehad. Wie weet horen ze nog wel eens van me in Oostende.” Die andere bekende kunstenaar met roots in Oostende, James Ensor, is één van de voorbeelden van Sweetlove. “Hij overleed in hetzelfde jaar als toen ik werd geboren”, vergelijkt William. “Net als ik stond hij op de barricade voor al wat verkeerd loopt in de maatschappij. Het inspireerde hem vaak in zijn werken. Bij mij is dat het klimaat en hoe de maatschappij daar mee omgaat.”

Voor de eeuwigheid

Het opzet van William Sweetlove is simpel maar ook merkwaardig. Hij wil fossielen maken voor de eeuwigheid. Polyester is zijn geliefde materiaal maar hij werkt ook met recyclagemateriaal. Tot teenslippers toe. “Mijn kleurrijke dierenfiguren staan over de hele aardbol. Nu het klimaat hoog op de agenda staat, beleeft mijn kunst een revival”, geeft William toe. “Hun kleur trekt de aandacht en met de dieren kunnen velen zich vereenzelvigen. De achterliggende boodschap is echter niet zo rooskleurig. De waterfles op de rug van mijn personages verwijst naar de waterschaarste enerzijds en de plastiekmiserie anderzijds. De schoenen zijn nodig om de voetzolen te beschermen tegen de opwarming van de aarde. Klonen is het liefste wat ik doe. In eigen streek zullen velen zich nog het Beaufort-kunstwerk uit 2003 met de gekloonde geiten herinneren die ik samen met de Cracking Art Group creëerde voor Knokke. Het toenmalige PMMK in Oostende (het huidige Mu.ZEE red.) heeft toen mooi geld verdiend aan de verkoop van mijn geiten.”

Als er één ding is waarin Sweetlove is geslaagd dan is het de discussie over het veranderende klimaat uitbeelden in zijn werk. De pinguïns op Antartica drie jaar geleden, de 5000 kikkers in een vervuilde rivier in Italië en de Christusfiguur met gevangen schildpadden in de hand en water op de rug in Beverly Hills om de paus te overtuigen van de waterschaarste. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe Sweetlove met zijn kunst ogen heeft geopend. Momenteel legt hij zich toe op een serie Water Warriors. Dat zijn naaktmodellen die ten strijde trekken tegen de vervuiling.

De expo Sweet Seventies loopt nog tot en met dit weekend in het CAS in de Frans Musinstraat in Oostende.