Koksijdse kinderen in promospot voor zomerexpo ‘F.C. De Kampioenen in 3D aan zee’ in Oostende GUS

04 juni 2019

12u59 7 Koksijde Een vijftiental leerlingen van de gemeenteschool Koksijde en hun directrice Carine Tegethoff hebben er een leuke ervaring bij. Ze mochten meedoen aan de opnames voor een nationale promospot voor de expo ‘F.C. De Kampioenen in 3D aan zee’, die op 3 juli opent in het Kursaal Oostende.

Walter Carels uit Koksijde zorgde voor de beelden voor de promospot. “Ik ken Koksijdenaar Patrick Mortier, die de zomerexpo organiseert, al een tijdje. Het was een bijzonder leuke opdracht”, lacht Walter. “Er werden een paar decors uit de nieuwe tentoonstelling opgesteld in de turnzaal van de gemeenteschool in Koksijde. Ik maakte foto- en filmopnames van de vijftien geselecteerde kinderen in die decors. Een vormgever en regisseur van tv-zender Een gaven me de juiste aanwijzingen over de compositie. Daarnaast was het ook een technische uitdaging. De belichting moest perfect zijn, alsook de witbalans en de scherptediepte. Ik ben al blij dat ik als beroepsfotograaf mijn mannetje kon staan tussen die andere pro’s. De vijftien geselecteerde kinderen hadden allemaal de schriftelijke toestemming van hun ouders om mee te doen. Voor hen was het natuurlijk schitterend. En zij zagen de decors als eerste. Ze moesten zowel poseren als bewegen. De rode draad is een voetbal die botst in de verschillende achtergronden. In het decor van de ‘Pussycat’, de favoriete ontspanningsplek van Boma, figureerden twee mannelijke leerkrachten. Ik ben ontzettend benieuwd om het resultaat straks in beeld te zien.”

Zomertentoonstelling

“Het spotje zal vanaf 20 juni te zien zijn op tv-zender Een en dat de hele zomer lang”, laat organisator Patrick Mortier weten. “We pikken met onze zomertentoonstelling in op het succes van F.C. De Kampioenen. Tekenaar en scenarist van de reeks Hec Leemans werkt actief mee. Het resultaat is een leuke doe-tentoonstelling verspreid over vier verschillende zalen. Vergeet vooral je fototoestel niet, want je zal onvergetelijke beelden kunnen maken. In tegenstelling tot de Kampioenen-expo van vijf jaar geleden nemen we de bezoekers niet mee achter de schermen van de populaire serie, maar juist ervoor. De stripdecors zijn gebaseerd op de tv-reeks en de vier films. Er zit zelfs exclusief materiaal bij rond de acteurs. We passen de leukste 3D-technologie toe. De bezoeker toveren we om tot Supermarkske bijvoorbeeld, of je kan genieten van de kookkunsten van chef Marc Vertongen op een virtueel bord. Uiteraard zullen regelmatig acteurs uit F.C. De Kampioenen langskomen.”

De expo loopt van 3 juli tot en met 1 september in het Kursaal van Oostende en dat elke dag van 11 tot 18 uur. Een ticket kost 11 euro. Reserveren kan via een.be/kampioenenaanzee