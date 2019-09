Koksijdse jeugddienst zoekt nieuwe naam GUS

26 september 2019

13u42 0 Koksijde Nog tot eind dit jaar kan de jeugd zijn wildste ideeën over de toekomst van het jeugdcentrum achterlaten bij de jeugddienst. Die dienst zoekt trouwens nog een nieuwe naam.

“Sinds het najaar van 2017 bestaat er geen jeugdhuis De Pit meer in Koksijde”, schetst jeugdmedewerkster Joyce Debruyne. “De naamsverandering is er dus voor de jeugddienst net omdat er te veel verwarring is met De Pit van vroeger. Die naam bestaat al 20 jaar en dateert uit de tijd van de ouders van onze huidige jeugd. Hoog tijd dus voor iets nieuws. Voorwaarden leggen we niet op. Het moet een naam zijn die de jeugd aantrekt en vertegenwoordigt. Daarnaast lanceren we een enquête om te weten wat de jongeren verlangen in hun gemeente. Dat gaat verder dan activiteiten. Het gaat ook om jongerenwelzijn, ondersteuning van jeugdprojecten of een plaats om met vrienden af te spreken. De wildste ideeën zijn welkom. Vanaf 11 oktober verdelen we om de twee weken prijzen onder de deelnemers aan ons project “What’s in a name’. De vragenlijst kan je tot eind dit jaar invullen en vind je op www.depit.be/whats-name.” Info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44 of www.depit.be.