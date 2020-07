Koksijdse gemeenteraad vraagt ANB om te investeren in hoogste duin van de kust met motie Gudrun Steen

14 juli 2020

10u56 0 Koksijde De duin Hoge Blekker in Koksijde is met zijn 33 meter de hoogste duin van onze kust. Om het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan te moedigen dit uitzonderlijke gebied op te waarderen stemt de gemeenteraad unaniem een motie.

Wat moet er beter bij de Hoge Blekker? “ANB moet de verharding langs de Panoramalaan herstellen, de terreinen opkuisen, de verwaarloosde afsluiting langs de Zeelaan vervangen en de toegang naar de duin aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld een zitconstructie te plaatsen”, somt bevoegde schepen Guido Decorte (LB) op. “Die grieven liggen al langer op tafel, maar er komt geen actie op het terrein. Volgens ANB is er personeel te kort. Naast de Hoge Blekker is ook de doorsteek tussen de Polderstraat en de Nieuwpoortsteenweg bij de Oostvoorduinen een dossier dat al veel te lang aansleept.”

Bart Pieters (Koksijde Vooruit) heeft het voorstel van de motie met zijn partij zelf gelanceerd en is uiteraard tevreden dat de meerderheid luistert. N-VA heeft een bedenking. “Het is een vreemde werkwijze”, vindt raadslid Sander Loones. “Door zo’n actie zal het dossier ongetwijfeld niet in de bovenste schuif belanden.”

“De Hoge Blekker is het paradepaardje van de kust. We hebben genoeg overlegd met ANB”, besluit burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Een motie ondersteund door de volledige gemeenteraad zal een sterk signaal geven.”