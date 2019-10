Koksijdse fotograaf is als enige Belg ambassadeur van Amerikaans bedrijf Skylum Software GUS

14 oktober 2019

15u47 0 Koksijde Walter Carels (61) uit Koksijde is al zijn hele leven gepassioneerd door de digitale wereld en in het bijzonder door fotografie. Hij neemt vaak foto’s voor de gemeente De Panne en stad Veurne. Walter mag zich als eerste Belg ambassadeur noemen van Skylum Software, een bedrijf dat met Luminar software op de markt brengt die foto’s op professionele wijze bewerkt.

“Ik moest een examen afleggen om mijn kennis van Luminar te tonen en flink wat praktijkvoorbeelden kunnen tonen. Heel wat mails tussen Washington en Koksijde later heb ik de titel van ambassadeur. Een niet betaalde functie overigens”, heeft Walter het over de procedure die hij moest volgen om ambassadeur te worden. “Dat ik de enige ben in ons land die dat bedrijf mag promoten vind ik wel bijzonder. Maandelijks geef ik een lezing voor hobbyfotografen en die zijn bijzonder in trek. Zelf ben ik al mijn hele leven gepassioneerd door techniek. Met een statisch beeld een verhaal vertellen, daar draait het bij mij om. De kwaliteit is daarbij essentieel. De digitale wereld heeft me steeds geboeid. Zo stond ik beroepshalve aan de wieg bij Colruyt om ponskaarten te vervangen door barcodes en bij Kredietbank was ik projectleider van pc bankieren, het huidige internetbankieren. Vandaag leg ik me volledig toe op de fotografie. Naast foto’s nemen voor de toeristische diensten van De Panne en Veurne ben ik ook voorzitter van de fotografieclub Coypics met net geen honderd leden.”