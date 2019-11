Koksijds team Head Up zet zich in voor Keniaans weeshuis via de Warmste Week GUS

11u23 0 Koksijde Het gezin en familie van Carine Montaine uit Oostduinkerke zetten zich als team Head Up al een zestal jaar in voor het goede doel. Ook dit jaar tonen ze hun grote hart door via de Warmste Week allerlei acties uit te werken voor een weeshuis in Kenia.

“De eerste jaren zetten we ons in voor Levensloop en de Stichting tegen Kanker. Omdat we liever een concreet project steunden kwamen we uiteindelijk uit in Kenia. Na twee inleefreizen waren we helemaal overtuigd en zetten we ons in voor Kebene Children’s Home. Dat is een weeshuis waar momenteel 65 kinderen verblijven tot ze zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er een opvang voor kindermoeders en een dagopvang voor kinderen zodat de mama’s kunnen werken.”

Het team Head Up bestaat uit Carine, haar echtgenoot Mike, hun dochters Sabrina en Cynthia Castryck, Cynthia’s vriend Ortwin, nichtje Fanny Castryck en vriendin Nathalie Seynhaeve met haar zoon Iban. “Het voorbije weekend gingen we in de regio Westkust al van deur tot deur met onze zelfgemaakte confituur, mokken waarop we zelfgekozen spreuken zetten en waarin een bloempje kan en met prosecco. We kregen toen al zoveel warme reacties. Mensen waren vaak blij dat ze eindelijk eens bezoek kregen. Daarnaast staan er in Koksijde, Veurne, Nieuwpoort, Middelkerke, De Panne en Diksmuide 140 spaarpotten. We kijken al uit naar 20 december want dan plannen we een avond vol muziek, eten en drinken in de Westhoekstraat in Wulpen. Tickets van tien euro kan je nu al bestellen. Tot slot leveren we op woensdag 25 december voor 20 euro per persoon een kerstontbijt aan huis.”

Vorig jaar kon het team Head Up ruim 14.000 euro geven aan het weeshuis via de Warmste Week. Op 24 december trekken ze naar Kortrijk om de cheque van de acties dit jaar te overhandigen. Kaarten bestellen voor de muzikale avond of het kerstontbijt of producten bestellen kan via carine.montaine@gmail.com of bel haar op 0476 40 46 32.