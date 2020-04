Koksijds burgemeester schrijft brief naar gouverneur: “Restaurants zijn klaar om klanten veilig te ontvangen” Gudrun Steen

23 april 2020

Ik twijfel 12% Koksijde Vandaag verstuurt Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) een brief naar de West-Vlaamse gouverneur met de mededeling dat de restaurants hun deuren terug kunnen openen. “Het is belangrijk dat we die sector, net zoals de middenstand, activeren voor de drukke zomer start”, zegt hij.

“Na een grondig overleg met onze horecamensen is het duidelijk dat de restaurantuitbaters klaar zijn om hun zaak opnieuw op een veilige manier te openen”, duidt Vanden Bussche. Hoe ze dat doen? “De restaurants zouden enkel op reservatie open zijn. Door te werken in shiften kunnen de uitbaters hun klanten meer verspreiden en blijft het wel rendabel. Uiteraard zal het personeel met mondmaskers en handschoenen moeten werken en zal het gebruik van handgel voor de klanten verplicht zijn. Een menukaart wordt vervangen door een A4-blad dat de gast kan meenemen. Wij met de gemeente ondersteunen. Ik denk maar aan de aankoop van plexiglas, gels en maskers. Ook de markering op de grond om de toegelaten afstand tussen de klanten te garanderen kunnen onze medewerkers aanbrengen. We zouden ruimere terrassen kunnen toelaten zodat de gasten niet te dicht op elkaar hoeven te zitten. Net zoals het kusttoerisme zullen we ook op vlak van lokale economie gefaseerd moeten werken met de gedachte dat de dagjestoeristen als laatste naar zee kunnen komen. Wat de restaurants betreft kunnen die bij manier van spreken volgende week al openen. Misschien kunnen we starten met de eigen inwoners en daarna langzaam uitbreiden. Zo is die belangrijke sector tegen de start van het zomerseizoen helemaal klaar. Hetzelfde geldt voor de lokale middenstand. De hotelsector heeft een andere aanpak nodig omdat ze daar met de opkuis van kamers zitten. Een haalbare optie is om voorrang te geven aan gasten die langer dan één nacht willen verblijven. Het eten kan perfect op de kamer geserveerd worden. Cafés zijn een moeilijker verhaal om de social distancing te garanderen.”

