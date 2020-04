Koksijds burgemeester kritisch over voorstel Demir om tweedeverblijvers waardebon te geven: “Geen tijd voor Sinterklaaspolitiek” Gudrun Steen

05 april 2020

14u08 0 Koksijde Het Het voorstel van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) om alle tweede verblijvers een waardebon te geven, valt in slechte aarde bij de Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

“De timing van de minister is zeer ongelukkig’, vindt hij. “Het is niet het moment om aan Sinterklaaspolitiek te doen. We hebben nood aan onderbouwde beslissingen met de nodige visie. Onze grootste zorg gaat nu uit naar onze senioren die afgesloten zitten van hun geliefden en naar de mensen in de zorg. Onze steunmaatregelen moeten vooral gericht zijn naar de horeca en kleinhandel. Samen met de getroffen sectoren en alle fracties uit de gemeenteraad willen we doelgerichte acties organiseren. Laat ons het hoofd koel houden en ons niet laten opjagen door een minderheid aan tweede verblijvers noch door minister Zuhal Demir. Eerstdaags komen we met de Westkustburgemeesters samen. Deze materie valt onder de bevoegdheid van de lokale overheid. Ik wil onze tweede verblijvers bedanken dat ze momenteel thuis blijven. De lege stranden en winkelstraten in volle paasvakantie doen pijn maar de gezondheid primeert. Samen zullen we uit deze crisis geraken. ‘Tope sterk’, is onze leuze.”