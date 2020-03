Koksijds burgemeester krijgt tegenwind na lockdown asielcentrum, maar blijft bij standpunt: “Met 2.000 tachtigplussers in gemeente neem je geen risico’s” Gudrun Steen

23 maart 2020

19u19 47 Koksijde Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (LB) krijgt tegenwind van Fedasil na zijn beslissing om tijdelijk het slot op het asielcentrum op de luchtmachtbasis te houden. Hij blijft toch bij zijn beslissing. “Ik volg enkel de raad van minister Maggie De Block op.” AZ West meldt ondertussen dat er 13 patiënten positief hebben getest op corona. In het asielcentrum zijn voorlopig geen besmettingen.

Fedasil betreurt dat het asielcentrum in lockdown gaat. Mieke Candael liet het volgende weten aan VRT: “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat asielzoekers een hoger risico hebben ten opzichte van andere inwoners. Waarom wordt er dan wel een onderscheid gemaakt tussen asielzoekers en de andere inwoners, wat betreft de coronamaatregelen?”

De burgemeester ziet het probleem echter niet, want ook rusthuisbewoners worden dezer dagen binnen gehouden. “Het centrum voorziet zelf eten en drank en onze integratieambtenaar staat in voor de begeleiding van die mensen”, verdedigt burgemeester Marc Vanden Bussche zijn keuze. “De vluchtelingen kunnen op het terrein zelf buiten. We moeten maximaal inzetten op het vermijden van een epidemie in onze regio. In Koksijde alleen al hebben we 2.000 tachtigplussers. Ik had daarnet (dinsdag, nvdr.) een overleg met minister Maggie De Block. Ik volg enkel haar raad op, dus ook asielzoekers moeten in hun kot blijven net zoals de rest van de bevolking.”

Kordate aanpak

De Westkust laat zich sinds het begin van de coronacrisis opmerken door zijn kordate aanpak. Sinds vorige week laat het geen toeristen en tweedeverblijvers meer toe. Het voorbije weekend moest de lokale politie Westkust nog 22 procent van alle voertuigen terugsturen omdat het om niet-essentiële verplaatsingen ging. Dat aantal is gedaald naar 9 procent. Naast de politiepatrouilles worden er nog 2 gemengde patrouilles met brandweer en politie ingezet. Zij zullen te voet of met twee brandweerjeeps patrouilleren op het strand en in de duinen.

13 coronapatiënten

De strenge aanpak lijkt voorlopig te werken. Dat blijkt uit de meest recente update van het AZ West in Veurne. “Van de 195 personen die hier zijn getest, zijn er 13 besmet met Covid-19 en 178 mensen niet. Vier anderen wachten nog op hun resultaat”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen. “In ons ziekenhuis zijn er in totaal 9 patiënten opgenomen. Een aantal verblijft voorlopig op de triage-afdeling tot we hun resultaten weten. We hebben een intensievezorgenafdeling met 12 plaatsen, een triagedienst, een Covid-verpleegafdeling en een apart verloskwartier en operatiezaal voor Covid-19-patiënten. Zo kunnen we in totaal 60 tot 80 coronapatiënten opnemen.”

Zorgschakelcentra

Mocht het aantal besmettingen toch toenemen, dan is de Westkust voorbereid. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort hebben samen ongeveer 300 extra bedden vrijgemaakt voor het geval dat AZ West in Veurne ineens meer ruimte nodig heeft om patiënten nazorg te bieden. “In De Panne hebben we zestig bedden beschikbaar in de nieuwe residentie Duin en Zee in de Dynastielaan”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne. “Met eigenaar Vulpia hebben we een overeenkomst dat AZ West daar patiënten nazorg mag aanbieden als het daarvoor geen plaats meer heeft in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er in de mobiele units op de site van woonzorgcentrum Sint-Bernardus nog eens 24 kamers beschikbaar.”

Lege hotels

Burgemeester Marc Vanden Bussche vult aan: “Met het vakantiecentrum De Westhoek van de socialistische mutualiteit zullen we onderhandelen om hun 180-tal kamers ter beschikking te stellen. In Nieuwpoort gaat het om het zorgverblijf Ter Duinen waar een 30-tal kamers vrijgemaakt kunnen worden. Enkel na doorverwijzing door het AZ West of de OCMW’s kunnen mensen in die noodopvang terecht. Hopelijk hebben we die nooit nodig, maar het is beter om erop voorbereid te zijn. De drie Westkustgemeenten nemen de kosten voor de schakelzorgcentra voor hun rekening. We merken dat er bij de hotels, die nu allemaal leeg zijn, een grote solidariteit is. Dus ook daar zie ik eventueel nog opvangmogelijkheden. Alles gebeurt in functie van de capaciteit van het AZ West. Met dat ziekenhuis staan we dagelijks in verbinding.”