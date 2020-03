Koksijds burgemeester doet toegevingen. Hij heft lockdown asielcentrum op en stopt juridische procedure tegen Fedasil Gudrun Steen

31 maart 2020

Na bemiddeling door de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé heeft burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde een nieuw besluit uitgevaardigd. Daarin stopt hij de volledige lockdown van het asielcentrum.

“Ik kon niet anders”, reageert Vanden Bussche. “We hebben een akkoord met alle partijen en dus stoppen we ook de juridische procedure tegen Fedasil. Eerstdaags plaatsen ze 40 extra containers bij het centrum op de luchtmachtbasis zodat de 300 mensen, onder wie 140 kinderen, meer verspreid kunnen leven. Anderzijds hebben we wel verkregen dat er strenge voorwaarden moeten nageleefd worden. We zullen daarop nauw toezien.”

En de burgemeester somt die voorwaarden op. “Er zal een boodschappendienst georganiseerd worden zodat de bewoners van het asielcentrum niet naar buiten moeten om te winkelen. Willen ze toch het terrein verlaten dan moeten ze daarvoor toelating hebben. Het centrum zal volledig dicht zijn tussen 21 en 9 uur. Enkel bewoners die zich dan voor hun werk moeten verplaatsen kunnen daarvoor een speciale toelating aanvragen bij de directie. Ook wij als gemeentebestuur moeten van die verplaatsingen op de hoogte zijn. Buiten wandelen kan enkel binnen de zone die afgebakend is door de Leopold III-laan, Van Buggenhoutlaan, Ter Duinenlaan, Koninklijke Prinslaan, Prof. Blanchardlaan, Zeedijk en het strand bij Ster der Zee. De lokale politie zal er streng op toezien dat iedereen zich aan de voorwaarden houdt. Uiteraard moeten ze ook de federale maatregelen kennen zoals de sociale afstand van anderhalve meter behouden en niet in groep op straat komen.”