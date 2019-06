Koksijds Abdijmuseum Ten Duinen drie dagen in de ban van archeologie GUS

12 juni 2019

14u42 0 Koksijde Met twee rondleidingen en een lezing over wonen aan de Vlaamse kust 1300 jaar geleden pikt het Abdijmuseum Ten Duinen nu vrij- , zater- en zondag in op de archeologiedagen.

Vrijdag 14 juni om 19.30 uur krijg je een exclusieve kijk achter de schermen van de tentoonstelling ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ die binnenkort de deuren opent. De bezoeker gaat ook naar het ondergrondse depot. Deelnemen kost zeven euro. Zaterdag is ‘Zandlopers’ op maat van kinderen van zeven tot twaalf jaar. Om 14.30 uur ontpopt het jeugdige gezelschap zich tot monniken. Zondag tot slot vertellen Marc Dewilde (foto) en Anton Ervynck van het Agentschap Onroerend Erfgoed om 10.30 uur over wonen aan de Vlaamse kust 1300 jaar geleden. Ze doen dat omdat er eind december 2016 bij graafwerken voor het nieuwe politiekantoor een menselijk skelet werd gevonden. Bleek dat er daar een vroegmiddeleeuwse begraafplaats was met een vijftigtal graven en ook resten van een nederzetting van meer dan dertien eeuwen oud. Zondag belichten de archeologen de resultaten van dat onderzoek. De lezing vindt plaats in het sociaal huis en de toegang is gratis. Voor de drie activiteiten kan je inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Info: www.tenduinen.be.