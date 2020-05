Koksijdenaar voor enkele duizenden euro’s opgelicht door ‘vriendschapsfraude’ op Facebook Bart Boterman

11u15 0 Koksijde Een man (47) uit Koksijde liet zich voor enkele duizenden euro’s oplichten via Facebook door zogenoemde ‘vriendschapsfraude’.

Het slachtoffer kreeg een vriendschapsverzoek en ging erop in. De oplichter deed zich voor als iemand die getroffen is door ziekte, de ziekenhuiskosten niet kan betalen en ook de huur van zijn woning niet meer kan financieren. De persoon achter het vals profiel slaagde erin het vertrouwen van het slachtoffer te wekken. De man uit Koksijde, die zwakbegaafd is, schreef daarop enkele duizenden euro’s over om te helpen. De moeder van het slachtoffer ontdekte de transactie en deed aangifte bij de politie Westkust. Die is een onderzoek gestart.