Koksijdenaar Stefaan Nuytten stelt zich kandidaat als voorzitter Open Vld: “Partij moet weer met de voeten op de grond staan” Redactie

05 februari 2020

00u00 0 Koksijde Boekhouder, fiscalist en ondernemer Stefaan Nuytten (56) van Koksijde is kandidaat voor het voorzitterschap van Open Vld. “Van zodra de vacature voor die functie vrij is, dien ik mijn kandidatuur in”, laat hij weten. “Het is tijd voor realisme. Onze partij moet opnieuw een duidelijke, realistische visie hebben. De betrokkenheid met de achterban is daarbij cruciaal.”

Stefaan Nuytten haalde in mei 2014 als lijstduwer bij de Vlaamse verkiezingen 5.435 voorkeurstemmen. In 2018 deed hij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing en duwde de Lijst van de Burgemeester. Een zitje in de gemeenteraad veroverde hij niet, maar hij haalde tijdens de lokale campagne wel de media met zijn Neutelied en Neutebier. Zijn slogan was dan ook toepasselijk ‘Nie neuten’ zinspelend op zijn familienaam. “Ik ben een geboren en getogen liberaal en wil niet met lede ogen blijven toekijken hoe onze partij steeds maar verder zakt. Open Vld mist realisme en betrokkenheid. Daarop wil ik als kandidaat-voorzitter volop inzetten. Je kan wel aan iedereen een pensioen van 1.500 euro beloven, maar wie zal dat betalen en is het fair om iemand met een loopbaan van 20 jaar een even hoog pensioen te geven als iemand die meer dan 45 jaar heeft gewerkt?”

Meer betrokkenheid

Momenteel wordt er nog te veel van bovenaf beslist binnen Open Vld, vindt Stefaan. “Terwijl ik een grotere betrokkenheid wil van de achterban. Investeren in studiewerk is broodnodig. We hebben zo’n grote partij met vele experts. Laat ons die kennis gebruiken om met een realistische visie voor de dag te komen. Zelf pleit ik als fiscalist voor een eenvoudiger belastingsregime. Wie kan nog zelf zijn belastingsbrief invullen? Het is allemaal veel te complex geworden en dat kan anders. Open Vld moet trouw blijven aan zijn partijprogramma en niet voortdurend als een kameleon van kleur veranderen. Iedereen moet en mag zijn gedacht zeggen. Nog te vaak vrezen partijgenoten dat ze op tenen zullen trappen, maar die mentaliteit moet eruit.” Stefaan gelooft in zijn kansen. “Ik weet dat ik zal moeten opboksen tegen de gekende partijcoryfeeën die al veel media-aandacht krijgen en dus volop bekendheid genieten. In dat opzicht ben ik voor vele leden een nobele onbekende. Ik ben vader van vier kinderen die allemaal zelfstandig zijn en zelf ben ik ook erg actief in het ondernemersleven. Ik weet waarover ik praat, want ik sta met mijn twee voeten in de maatschappij. Als no-nonsense kandidaat hoop ik velen te overtuigen.”