Koksijdenaar slachtoffer van oplichting via tweedehandssite Bart Boterman

31 mei 2019

17u07 0 Koksijde Een man uit Koksijde is slachtoffer geworden van oplichting via het internet. Hij kocht een keyboard via 2dehands.be, maar kreeg het instrument nooit opgestuurd.

De gedupeerde had er volgens de politie een aardige som geld voor betaald. Toen de verzending van de keyboard maar uit bleef, deed hij aangifte bij de politie. Allicht is een oplichter aan het werk. De politie is een onderzoek is gestart.