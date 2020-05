Koksijde ziet dagjestoeristen pas ten vroegste vanaf 6 juli haalbaar Gudrun Steen

04 mei 2020

08u46 0 Koksijde “We kunnen niet iedereen op hetzelfde moment verwelkomen aan de kust”, maakt Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) zijn aanpak voor deze zomer duidelijk. “Eerst de tweedeverblijvers, daarna de vakantieverhuurders en tot slot de dagjestoeristen.”

“De ziekenhuizen in onze buurt hebben de stroom aan coronapatiënten onder controle. Laten we dat vooral zo houden”, klinkt Vanden Bussche resoluut. “Daarom moeten een weldoordacht zomerplan achter de hand hebben. Veilige winkelstraten en wandeldijken zijn een must. We kunnen werken met looplijnen, signalisatie en fysieke barrières. Door onze bezoekers te spreiden in tijd kan ook de horeca zich beter organiseren. Het staat vast dat het plan alleen maar kan werken als we duidelijke spelregels hebben. En dat plan moet ook aangepast zijn aan de beschikbare politiecapaciteit en het veiligheidspersoneel zoals stewards en kustredders.” De burgemeester steunt zijn collega-kustburgemeesters als het gaat over de gefaseerde aanpak. Concreet betekent dat, dat de tweedeverblijvers vanaf 18 mei welkom zouden zijn, de vakantiehuurders van appartementen en op campings en hotels vanaf 8 juni en de dagjestoeristen ten vroegste vanaf 6 juli.