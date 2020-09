Koksijde zet zelf extra mensen in voor contactopsporing nu de gemeente oranje kleurt Gudrun Steen

20 september 2020

11u25 0 Koksijde De gemeente Koksijde zet vijf personen in om zelf individuele opvolging en contactopsporing te doen. Dat werkt aanvullend op de contacttracing die de overheid al organiseert. Koksijde kent een stijgend aantal besmettingen.

Sinds 12 september zijn er 14 nieuwe besmettingen geteld in Koksijde. Daarnaast kreeg de gemeente melding van 6 besmettingen in de buurtgemeenten met gevolgen voor Koksijde. Daarnaast is er weet van een 50-tal personen die de voorbije week in quarantaine zijn geplaatst omdat ze een hoog risico vormen. Die cijfers laat het gemeentebestuur zelf weten. Door dat alles kleurt Koksijde oranje.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) schreef een open brief daarover. “Dat onze gemeente oranje kleurt is geen reden tot paniek. Met de crisiscel en de medisch verantwoordelijken volgen we alles nauwgezet op. Alle activiteiten zullen we vooraf grondig onder de loep nemen. Na de contactopsporing die algemeen wordt georganiseerd, maken we zelf ook vijf mensen vrij om zich daarmee bezig te houden. Zij zullen mensen verwittigen en aanmanen om te testen. Ze volgen de cases op in de hoop de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De medewerkers zullen zelf contacten met een hoog risico opsporen en clusters in kaart brengen. Tot slot helpen ze mensen in quarantaine door voor hen boodschappen te doen, de hond uit te laten of leesboeken uit de bibliotheek aan huis te brengen. De dokter vraagt daarvoor akkoord aan de patiënt om de gegevens te kunnen doorgeven aan de gemeente. Discretie is verzekerd. Het Sociaal Huis coördineert het coronateam. Voor de administratieve ondersteuning en de stoepbezoeken maken we ook medewerkers van andere diensten vrij.”