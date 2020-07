Koksijde zet vliegende brigade in tegen opengescheurde afvalzakken Gudrun Steen

13 juli 2020

15u23 0 Koksijde Inwoners kunnen vanaf nu via de coronalijn een melding maken van opengescheurde afvalzakken in hun straat. Gemeentemedewerkers komen dan langs om het afval op te ruimen.

Alain De Coster (Koksijde Vooruit) bracht het probleem ter sprake op de gemeenteraad. “Het is zomer en maandagmorgen ligt het afval verspreid over het openbare domein”, zuchtte hij. “We zien hiervoor een aantal oplossingen. De afvalzakken en -containers mogen pas ’s ochtends tussen 6 en 8 uur op de openbare weg, terwijl de toeristen en tweedeverblijvers vaak al zondagavond vertrekken en dan hun afval buiten zetten. Een extra ophaalronde op zondag kan soelaas brengen. Koksijde sleutelt te lang aan de inrichting van afvalstraten. Buurgemeente De Panne is daar ook mee bezig. Kan Koksijde niet met De Panne samenwerken en samen containers aankopen? De gemeente kan inwoners ook een premie geven om hen aan te moedigen om te kiezen voor een container.”

Vliegende brigade

Schepen Guido Decorte laat weten dat Koksijde met een gemiddelde van 209 kilo restafval per inwoner nu al bij de beste leerlingen van de klas zit. “We hebben in onze gemeente 21 ondergrondse containers van elk 5.000 liter. In een zomervakantie komt daarin alleen al 400 ton afval. De inrichting van 14 afvalstraten is moeilijk. Niemand wil zo’n afvalstraat voor zijn of haar deur. Er zijn nu 2.015 afvalcontainers in omloop, maar dat aantal zal stijgen als alle vuilniszakken van 60 liter opgebruikt zijn. Er zullen uitsluitend nog nieuwe vuilniszakken van 40 liter verkrijgbaar zijn. Tot slot starten we met een vliegende brigade. Er moet maar één opengepikte vuilniszak in de straat liggen en je krijgt een verloederd uitzicht. Mensen kunnen zo’n zaken melden via de coronalijn en dan komen gemeentewerkers ter plaatse om het op te kuisen.”

De voltallige oppositie steunt het voorstel van Koksijde Vooruit om het afvalplan en de afvalkalender aan te passen en de afvalstraten versneld in te voeren. De meerderheid stemt tegen.