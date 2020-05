Koksijde zet museumcoaches in in Navigo Visserijmuseum en Ten Duinen Gudrun Steen

14 mei 2020

13u49 4 Koksijde Dinsdag 19 mei zetten de gemeentelijke musea Navigo Visserijmuseum en Ten Duinen in Koksijde de deuren open. Vooraf reserveren is verplicht. Dat geldt ook voor de inwoners zelf die gratis binnen mogen.

“Onze musea zijn een veilige haven van rust”, verzekert cultuurschepen Stéphanie Anseeuw (LB). “Museumcoaches zullen de bezoekers begeleiden zodat ze op veilige afstand van elkaar blijven. De grootste verandering voor de bezoeker is dat hij vooraf moet reserveren. Dat kan via de websites van de musea. Die zijn van dinsdag tot zondag beperkt open van 14 tot 18 uur.”

En om alles veilig te laten verlopen, zijn er enkele regels. Zo mag je in de musea niets aanraken. Voor het bezoek ga je naar het toilet. Er is voldoende handgel aanwezig om te ontsmetten. Volg de pijlen en de instructies van de museummedewerkers. Kom stipt op het afgesproken uur en vergeet jouw identiteitskaart niet. Een museumplan op papier krijg je niet maar ontvang je wel per mail als je reserveert. De museumshops en cafés blijven gesloten. Info: www.tenduinen.be of www.navigomuseum.be.