Koksijde zal Villa Castel Fiertel bij abdijmuseum afbreken om er een nieuw bezoekerscentrum te bouwen GUS

25 november 2019

09u46 0 Koksijde Villa Castel Fiertel, sinds 2015 het onthaal voor het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde, wordt afgebroken. In de plaats investeert de gemeente in een nieuw bezoekerscentrum. Het gemeentebestuur telde 1,1 miljoen euro neer om Villa Castel Fiertel destijds aan te kopen.

Rita Gantois (N-VA) maakte zich tijdens de gemeenteraad in Koksijde zorgen over de staat van het museum en het onthaal van Ten Duinen. “De regeling van de temperatuur en de vochtigheid is niet in orde voor een optimale bewaring van de waardevolle collectie. Een grondige renovatie, een herinrichting of een nieuwbouw dringen zich op. De gemeente moet een totale visie uitwerken en een architectuurwedstrijd uitschrijven. Op korte termijn kan Villa Castel Fiertel toegankelijker worden door een hellende vlak. Ook het museum zelf verdient een opknapbeurt.”

Schepen Stéphanie Anseeuw (LB) beloofde een nieuw bezoekerscentrum. “We zullen Villa Castel Fiertel afbreken en op die plaats een nieuwbouw realiseren die uitkijkt op de archeologische site. Daar krijgen de bezoekers uitleg over de geschiedenis en de impact van de abdij op de regio. Ook het park betrekken we daarbij. Het beheersplan is in opmaak. Tot slot investeren we in een betere klimaatregeling.”

De gemeente kocht Villa Castel Fiertel in 2015 aan voor 1,1 miljoen euro. De industrieel Joseph Laemont uit Ronse liet het bouwen. Samen met zijn echtgenote Marie Delcoigne nam hij er zijn intrek in in 1957. De naam ‘Fiertel’ verwijst naar de ‘Fiertelommegang’ in Ronse. Raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) vond het zonde dat de gemeente vier jaar geleden zoveel geld heeft neergeteld voor een bouwvallig gebouw dat straks tegen de vlakte gaat.