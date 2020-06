Koksijde zal golfterrein beregenen met gezuiverd rioolwater via een nieuwe persleiding Gudrun Steen

02 juni 2020

18u52 1 Koksijde De droogte is ook voelbaar op het golfterrein Hof ter Hille in Oostduinkerke, want het water in de vijvers komt te laag. Daarom laat de gemeente een persleiding aanleggen, waardoor gezuiverd rioolwater zal stromen om het golfterrein mee te beregenen.

De aanleg van de persleiding van 2,5 kilometer is gestart en loopt van het waterzuiveringsstation Torreele in Wulpen tot aan het pompstation van Koksijde Golf ter Hille. Voor een stuk gebeurt de installatie via gestuurde boringen. Tegen eind september dit jaar moet de leiding er liggen. Het gaat om een investering van bijna 700.000 euro. De gemeente Koksijde werkt samen met de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht (IWVA).

“Het gras van het golfterrein, dat heel kort is gemaaid, moet voldoende water krijgen om te kunnen overleven”, legt directeur Jan Deramoudt van golf Hof Ter Hille uit.

27 vijvers

“Ons domein bestaat uit 10 hectare waterpartijen, verdeeld over 27 vijvers. Daarin kan samen 90.000 kubieke meter water. We gebruiken ook maximaal het hemelwater door een drainagesysteem. Door de droogte merken we dat de buffervoorraad van de vijvers te beperkt is. Het beregeningsprogramma voor bepaalde delen van het golfterrein komt in het gedrang. Daarom werken we samen met de IWVA. Van zodra de persleiding er ligt, zullen we met gezuiverd rioolwater kunnen beregenen. We kunnen een buffer opbouwen om de droge periode te overbruggen. In de zomermaanden kan er namelijk geen water aangevoerd worden via die leiding.”

De leiding is ook nuttig voor de groendienst, die het water kan gebruiken voor de bloemperken.