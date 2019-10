Koksijde wil storm van 14 oktober laten erkennen als ramp GUS

24 oktober 2019

15u20 2 Koksijde De storm heeft op maandag 14 oktober veel schade veroorzaakt in Koksijde. De gemeente roept zijn inwoners op om schade die niet door de verzekering is gedekt door te geven. Het zal namelijk een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

“De hevige wind blies bomen op straten, pleinen, huizen, caravans en auto’s”, erkent burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Inwoners die schade hebben nemen contact op met hun verzekeraar. De brandpolis dekt de schade aan woning en inboedel. Niet alles valt onder de verzekering en daarom dienen we bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraag in want het ging om een uitzonderlijk verschijnsel dus hopen we dat de Vlaamse regering het erkent als ramp. Momenteel stellen we een dossier samen met alle informatie over de schade. Op basis daarvan wordt met wetenschappelijke en financiële criteria beslist of de storm van 14 oktober erkend wordt als ramp.” Wie schade heeft kan dat tot 22 november melden bij de dienst Secretarie. Mail een korte beschrijving van de schade, het geraamde bedrag en foto’s naar info@koksijde.be. Info: 058 53 30 33.