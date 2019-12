Koksijde wil geen 400 asielzoekers opvangen: “Zal voor groot veiligheidsprobleem zorgen” Bart Boterman

26 december 2019

08u28 72 Koksijde Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) speelt met de plannen om opnieuw asielzoekers onder te brengen in de luchtmachtbasis van Koksijde, net zoals in 2016. Het zou dit keer gaan om 400 mensen. “Maar daar zijn wij als gemeente absoluut geen voorstander van. Dit zou een groot veiligheidsprobleem met zich meebrengen”, zegt burgemeester en partijgenoot Marc Vanden Bussche.

Bij Fedasil heerst een capaciteitsprobleem en dus gaat men op zoek naar plaatsen om asielzoekers voor enkele maanden onder te brengen, in afwachting van de afhandeling van hun dossiers. “Begin deze week ben ik gecontacteerd door de minister met de vraag of Koksijde bereid is om asielzoekers op te vangen. Het zou gaan om 400 mensen. Ons advies is eenduidig negatief. Uiteraard niet uit humanitair oogpunt. Wel uit veiligheidsoverwegingen. Onze politie is nu al onderbemand en kan dit extra werk gewoonweg niet aan. Dat een asielcentrum incidenten met zich mee zal brengen, moeten we niet flauw over doen. In 2016 zijn daar zelfs geseinde mensen en een mensensmokkelaar ondergebracht, bleek achteraf”, aldus Vanden Bussche.

Nefast voor basiswerking politie

“De laatste tijd is er bovendien een gevoelige verhoging van het aantal transmigranten in de regio. Koksijde bevindt zich middenin een smokkelroute tussen Calais en Zeebrugge. Vorige week werden nog 35 transmigranten van de kusttram geplukt. Ook de Brexit komt eraan. Dat alles vreet telkens aan de politiecapaciteit. Als daar nog een asielcentrum bij komt, zal dat nefast zijn voor de basiswerking van de politie en zitten we met een groot veiligheidsprobleem”, argumenteert Marc Vanden Bussche.

Reconversie van de basis

“Onlangs heb ik nog maar gesprekken gehad met de mensen van Defensie over de reconversie van de luchtmachtbasis. Die verhuist in 2023 namelijk naar Oostende. Koksijde zou het gedeelte waar mogelijk asielzoekers komen, opkopen om de technische dienst en werkhuizen onder brengen. Over de komst van een mogelijk asielcentrum is toen met geen woord gerept. Onbegrijpelijk. Ik stel vast dat de overheidsdiensten niet met elkaar spreken over de bestemming van hun gebouwen”, aldus de Koksijdse burgemeester.

Spreidingsplan

“Wat ik ook vast stel, is dat er van het fameuze spreidingsplan voor asielzoekers over de gemeenten niets is gekomen is. Dat er een capaciteitsprobleem is bij Fedasil, kan ik best begrijpen. Maar het zijn telkens dezelfde gemeenten zoals Koksijde die voor opvang moeten instaan. Hoe dan ook ga ik na nieuwjaar met de korpschef van de politie Westkust (Nicholas Paelinck, red.) naar Brussel om dit verder te bespreken met de minister. Voorlopig is nog niets beslist”, besluit Vanden Bussche. Minister De Block wacht de resultaten van die gesprekken af, zo meldt haar kabinet aan Belga.