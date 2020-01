Koksijde vrouw (73) vijfhonderd euro kwijt door oplichting via sms en valse bankwebsite Bart Boterman

31 januari 2020

16u15 0 Koksijde De politie Westkust waarschuwt nogmaals voor oplichting via sms en internet, nadat een 73-jarige vrouw uit Koksijde zo’n 500 euro afhandig werd gemaakt. De vrouw deed donderdag aangifte van de feiten.

Ze had een berichtje gekregen van BNP Easy Banking, maar er bleken oplichters achter te zitten. De vrouw ging in op het berichtje en opende een link naar een valse, nagemaakte site van haar bank. Daar diende ze met haar bankkaart en pincode een opdracht uit te voeren. Uiteindelijk was 500 euro van haar rekening verdwenen. De politie is een onderzoek gestart en waarschuwt nogmaals voor dergelijke oplichtingstechnieken. Een bank zal nooit een berichtje sturen met de vraag om een actie uit te voeren.