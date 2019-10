Koksijde vraagt overleg met Poppunt om adviesraad voor muzikanten op te richten GUS

28 oktober 2019

09u40 1 Koksijde Dominique Wolter-Hofmans (Onafhankelijk) vroeg aan de Koksijdse gemeenteraad om een popraad op te richten. Dat is een adviesraad voor individuele muzikanten. De gemeente vraagt overleg aan de vzw Poppunt die zo’n raden coördineert.

De vzw Poppunt is het aanspreekpunt voor muzikanten, dj’s en producenten in Vlaanderen. Het wil in steden en gemeenten meer voet aan wal krijgen met de oprichting van popraden. “Het is belangrijk dat we rekening houden met wat muzikanten wensen. We creëren zo een nieuwe, artistieke dynamiek. In Knokke-Heist en Oostende bestaat zoiets al”, zei Dominique. Schepen Lander Van Hove (LB) is het idee wel genegen. “We vragen zeker overleg met Poppunt. Ondertussen blijven we ons lokaal inzetten. Zo hebben we repetitieruimtes bij De Pit, organiseren we muzieklessen, is er jaarlijks een overleg met muzikanten en ondersteunen we evenementen zoals Muze on Stage.”