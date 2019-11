Koksijde Vooruit wil extra volkstuintjes maar vindt geen steun in gemeenteraad GUS

27 november 2019

Poll Moeten er meer volkstuintjes komen in Koksijde?

Ja 43% Nee 57%

Nee 57% Koksijde Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) pleit voor volkstuintjes op de site van Ten Bogaerde. Noch bij de meerderheid, noch bij oppositiepartij N-VA vindt ze daarvoor echter steun.

“In navolging van de volkstuintjes in Oostduinkerke vragen we een gelijkaardig initiatief op de site van Ten Bogaerde”, zegt Suze. “Als dat niet kan dan hopen we dat de gemeente binnen de twee jaar met een andere locatie op de proppen komt.”

De bevoegde schepen Dorine Geerssens (LB) heeft haar twijfels. “Dat staat niet in het beheersplan van Ten Bogaerde. Bovendien is die site grotendeels beschermd. De weides zijn grotendeels in gebruik door de landbouwers. Zelf plannen we met de gemeente een veld met gerst die we kunnen gebruiken in de geplande brouwerij die we daar realiseren. Ik kreeg nog geen vraag voor extra volkstuintjes.”

Ook Adelheid Hancke (N-VA) staat niet te springen. “Een viertal jaar terug hebben we met de vzw Velt vijftig volkstuintjes gerealiseerd in de Ammanswallewijk”, duidt Adelheid. “Er zijn daar nu een twintigtal mensen aan het tuinieren. Er is dus nog ruimte. De volkstuinen in Oostduinkerke zijn een privaat initiatief, geen gemeentelijk.”