Koksijde Vooruit steunt protest tegen naamsverandering sp.a: “We sluiten juridische stappen niet uit” Gudrun Steen

10 september 2020

14u51 2 Koksijde “De lokale delegaties van het onafhankelijke politieke platform Vooruit zouden ernstige schade lijden als sp.a haar plan zou doorzetten en in de toekomst “De lokale delegaties van het onafhankelijke politieke platform Vooruit zouden ernstige schade lijden als sp.a haar plan zou doorzetten en in de toekomst Vooruit zou heten.” Dat zegt oppositieraadslid Elwin Van Herck namens Koksijde Vooruit. Hij sluit juridische stappen niet uit.

Het onafhankelijk politiek platform Vooruit bestaat drie jaar en heeft 46 delegaties in Vlaanderen. Eén daarvan is Koksijde Vooruit, die vijf zetels heeft in de gemeenteraad. “We betreuren dat de man die media en communicatie hoog in het vaandel draagt zo onzorgvuldig tewerk gaat”, zegt Elwin Van Herck.

“Conner Rousseau kondigt Vooruit aan als nieuwe naam voor sp.a zonder daarover vooraf overleg te hebben gehad met ons platform. We benadrukken dat ons burgerinitiatief geen enkele band heeft met de politieke partij of met Rousseau, die trouwens geen partijkaart heeft van het enige echte Vooruit. Ons platform staat voor onafhankelijkheid, vandaar dat er verwarring zou ontstaan mocht sp.a zijn plan doorvoeren. Wij zijn geen politici, maar burgers die aan politiek doen. Momenteel bekijken we alles met onze raadsleden, maar ik sluit juridische stappen niet uit.”