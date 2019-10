Koksijde-Vooruit kritisch over werken Koksijde-Dorp: je kan nauwelijks door en het is onveilig GUS

01 oktober 2019

09u28 1 Koksijde In een open brief meldt Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) dat de voetpaden bij de werken aan het kruispunt in Koksijde-Dorp veel te smal zijn. Bovendien, zo schrijft hij, staan de hekkens die de werf afsluiten soms open. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) valt uit de lucht maar zal de situatie ter plaatse bekijken.

“Het stuk vanuit de Houtsaegerlaan naar de Zeelaan is aanvaardbaar maar alle andere stukken op het kruispunt niet”, vindt Elwin Van Herck. “De hekkens die de werf afsluiten staan schuin en vaak open. Je kan dus zomaar de werken betreden en dat terwijl er vaak kinderen en jongeren passeren. De bruggen voor de overstappen liggen nergens vast, de doorgang voor voetgangers is te smal en losgetrokken stenen en tegels liggen rond en voor het grijpen. Wie met zijn boodschappen langs de werf moet, heeft veel moeite.”

Burgemeester Vanden Bussche is verrast. “Het is de eerste klacht die ik hoor over die werken. We hebben een werftoezichter ter plaatse aan wie je zo’n problemen kan melden. We doen er alles aan om het vlot te laten verlopen. Het is vaak een moeilijk een evenwicht te vinden tussen de vooruitgang van de werken en de optimale toegankelijkheid maar normaal mag dat geen probleem zijn. We volgen alles nauwlettend op. Binnen een paar maanden zal het kruispunt veel verkeersveiliger zijn. Er zal meer ruimte zijn voor het verkeer, de voetgangers en fietsers wat zal resulteren in een vlottere doorstroom.”