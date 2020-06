Koksijde Vooruit houdt ludieke protestactie tegen afschaffing zwemzone Duinpark bij de start van het seizoen Gudrun Steen

28 juni 2020

10u00 0 Koksijde Om een veilige watersportzone te creëren, besloot Koksijde de zwemzone Duinpark af te schaffen. Dat is niet naar de zin van de oppositie. Koksijde Vooruit heeft daarom een ludieke actie georganiseerd om zijn standpunten duidelijk te maken.



Elwin Van Herck, Alain De Coster en Bart Pieters van Koksijde Vooruit haalden hun oude, oranje reddersoutfit en hun toeter van zolder. “Bij mooi en windstil weer moeten baders hier welkom zijn. Watersporters kunnen de zone gebruiken wanneer er veel wind is”, vindt Elwin. “Zo’n zwemzone afschaffen, terwijl we door het coronavirus net meer ruimte moeten geven, is onaanvaardbaar. Bij windstil weer zal hier geen watersporter te bekennen zijn. Dan kun je er net zo goed baden en zwemmen. Sowieso zal de toerist naar hier komen, maar in de onbewaakte zone is dat extra gevaarlijk. Tot slot vinden we het jammer dat er rond de afschaffing van de zwemzone geen overleg is geweest.”

De exclusieve zone voor de bijna drieduizend watersporters die Koksijde telt, ligt tussen surfclubs Sycod en Windekind. De gemeente wil vooral duidelijkheid scheppen op het strand door elke doelgroep zijn zone te geven. Naast de 2,5 kilometer watersportzone is er ook nog 4,5 kilometer over om te zwemmen.