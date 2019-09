Koksijde viert oudste inwoner: Helena is er 105 GUS

04 september 2019

14u41 4 Koksijde Helena Boeve is met haar 105 jaar de oudste inwoner van Koksijde. In het woonzorgcentrum De Brink, waar ze sinds enkele maanden woont, kwam een delegatie van het gemeentebestuur langs.

Net vandaag is het de bijzondere verjaardag van Helena. De dame kan terugblikken op een gevuld leven dat startte in mineur. Ze zag namelijk het levenslicht één maand nadat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. Gelukkig overleefde de familie van Helena het. Met haar gezin verhuisde ze naar de Strandlaan in Sint-Idesbald. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) verraste de oudste inwoner van zijn gemeente op haar verjaardag. In zijn toespraak vatte hij haar boeiende leven samen. “Helena is jaren actief geweest in de haute couture. In december 1937 trouwde ze met Pierre Bulteel en verhuisde met hem naar Antwerpen. De Tweede Wereldoorlog was een beangstigende periode. Pierre was net als stuurman op een cargo naar Amerika vertrokken. Zijn schip werd in beslag genomen en hij moest vier jaar in dienst van de Amerikanen varen. Helena keerde terug naar haar roots in Sint-Idesbald. Gelukkig kwam Pierre terug, maar hij kon hier niet aarden dus vertrokken ze samen naar de Verenigde Staten. Ze sloot haar stoffenwinkeltje met naaiatelier langs de Koninklijke Baan in Koksijde en kon in New York aan de slag in een atelier waar ze haute couture-kledij maakte. Jammer genoeg stierf haar echtgenoot toen hij amper 56 jaar was. Helena bleef daarna nog 13 jaar in de VS en keerde daarna terug naar haar familie in Sint-Idesbald.”