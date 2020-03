Koksijde verandert van gedacht. Toerismekantoor verhuist dan toch niet Gudrun Steen

10 maart 2020

11u07 0 Koksijde Het plan om het Het plan om het toerismekantoor uit het gemeentehuis van Koksijde te trekken en onder te brengen in een pand in de Zeelaan 268 wordt afgevoerd. De reden? Te duur.

De verhuis van het toerismekantoor van Koksijde werd in de gemeenteraad van januari nog uitgesteld omdat het huurcontract juridisch niet helemaal in orde was. De bedoeling was om het toeristisch infokantoor los te koppelen van het gemeentehuis zodat de back office minder gestoord wordt. “Na een nieuw overleg binnen ons bestuur hebben we de plannen afgevoerd. De maandelijkse huurprijs van 3000 euro vinden we te duur”, motiveert toerismeschepen Dorine Geersens (LB) de beslissing. “Uiteraard wisten we die prijs al in januari maar ook in de politiek mag je al eens van gedacht veranderen. Onze toeristische dienst blijft dus in het gemeentehuis maar we onderzoeken wel hoe we het daar moderner kunnen inrichten met bijvoorbeeld touchscreens.”