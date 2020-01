Koksijde stemt niet in met vragenhalfuurtje voor inwoners op gemeenteraad GUS

22 januari 2020

09u24 0 Koksijde Zowel Dominique Gillet-Wolter Hofmans (Onafhankelijk) als Sander Loones (N-VA) stelden voor om een vragenhalfuurtje in te voeren voor de inwoners op de gemeenteraad. De meerderheid ging daarmee niet akkoord omdat de burgers al voldoende inspraakmogelijkheden hebben.

“Recent nog voerde buurgemeente De Panne dit in dus waarom niet in Koksijde”, stelde Loones de vraag. Koksijde Vooruit steunde het voorstel om een vragenhalfuurtje in te voeren maar de bestuursmeerderheid was minder enthousiast. “We streven naar een persoonlijk contact met inwoners als ze met vragen zitten”, reageerde schepen van Communicatie Lander Van Hove (LB). “Er is al een ruim aanbod van inspraakmogelijkheden. Ik denk maar aan ons digitale communicatieplatform www.iedereenmee.koksijde.be waarop inwoners hun ideeën en voorstellen kunnen achterlaten. Er zijn ook de zitdagen, infomomenten en inspraakrondes. Via het digitale loket kunnen burgers kleine gebreken zoals losliggende tegels op voetpaden melden.” Sander Loones begreep niet waarom er geen transparantie kan zijn in het huis van de democratie.

Meer over Sander Loones

politiek