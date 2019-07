Koksijde stelt beachmaster Korneel Boeve voor GUS

10 juli 2019

06u41 0 Koksijde Korneel Boeve (33) mag zich naast hoofdredder, ook beachmaster van Koksijde noemen. Hij is hét aanspreekpunt voor alle gebruikers van het strand. Korneel coördineert het strandgebeuren zodat alles veilig verloopt.

Korneel woont momenteel in Gistel maar in augustus verhuist hij naar Oostduinkerke. Die kustgemeente speelt al zijn hele leven een prominente rol. “Inderdaad”, lacht Korneel. “Mijn grootouders hadden vroeger een strandcabine bij Mieke Hill in Sint-Idesbald. Ik bracht er veel van mijn vakantiedagen door. Zo komt het ook dat ik in 2003 als jobstudent aan de slag ging bij de reddingsdienst. Sinds vorig jaar ben ik hoofdredder. In juli en augustus zijn er telkens 50 redders per dag aanwezig. Die staan verspreid over negen reddingsposten waarvan zeven ook fungeren als hulppost. Daarnaast ben ik beachmaster. Dat is een nieuwe functie die de gemeente in het leven heeft geroepen. Bedoeling is dat ik het strandgebeuren coördineer. Ik sta in nauw overleg met surfclubs, beachbars, redders, EHBO, de paardenvissers en de gemeentediensten. Ik behoud het overzicht en ben het rechtstreeks aanspreekpunt voor al die partners.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) gelooft in de functie van een beachmaster. “Uiteraard is er al een goede samenwerking tussen al die diensten. Toch kiezen we bewust voor één duidelijk aanspreekpunt voor alle activiteiten op het strand. Zo zal alles veel vlotter verlopen. Vanaf nu plannen we ook voor en na de zomer een overleg tussen alle actoren.”

En Korneel heeft nog een nieuwe uitdaging dit jaar. “Vanaf november loop ik drie maanden mee met Marc Supeley. Daarna neem ik zijn functie als diensthoofd Zwembaden van hem over. Marc gaat namelijk met pensioen.”