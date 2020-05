Koksijde stelt al haar grote zomerevenementen uit tot volgend jaar, alleen erfgoed- en natuurwandelingen gaan al zeker door Gudrun Steen

06 mei 2020

13u29 0 Koksijde Het wordt een kalme zomer in Koksijde want het schepencollege schaft al zijn grote evenementen af. Het gaat zowel om recreatieve, sportieve als culturele activiteiten.

Wat gaat al zeker niet door? De Night of the Proms summer edition, de garnaalstoet, de tennistoernooien Flanders Ladies Trophy en Koksijde Mens Trophy, Vlaanderen Feest!, Dunia, de Visserijfolkloreavonden, de Artan-tentoonstelling in het Navigo Visserijmuseum en de DACH-tentoonstelling in het kunstencentrum Ten Bogaerde. Eerder al schrapte de gemeente alle demonstraties van de Oostduinkerkse paardenvissers. Die mogen wel terugkeren naar de Noordzee maar niet op vaste tijdstippen. Het BK Luchtacrobatie begin juli is eveneens geannuleerd. De opnames van het Radio 2-programma Plage Préférée zijn geschrapt.

Wat kan je dan wel doen deze zomer in Koksijde? De verschillende erfgoed- en natuurwandelingen blijven op de kalender staan. Ook de zoektochten behoudt de kustgemeente. Verder stipt het zijn 700 hectare natuurgebieden aan, ideaal gebied om te ontdekken. Er zijn uiteraard ook de villawijken, de verschillende musea, sportclubs en Golf Ter Hille. In de commerciële centra zorgt Koksijde voor extra sfeer.