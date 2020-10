Koksijde steeds meer in trek als filmdecor. Deze week ‘Heldentoeren’ op Ketnet vanop het strand Gudrun Steen

06 oktober 2020

11u06 0 Koksijde De Koksijdenaren zien steeds vaker filmploegen in de straten rondlopen. De gemeente juicht dat toe want het versterkt de naamsbekendheid en het hoeft er niets voor te betalen.

Deze week zie je de zomeropnames van ‘Heldentoeren’ op Ketnet vanuit Koksijde. De helden Dempsey, Nico, Sieg en Maureen bouwen op het strand een bijzondere minigolf. Het is niet de eerste keer dat de ‘Helden’ Koksijde kiezen. In 2015 bouwden ze op het strand een rollercoaster in hout voor hun film ‘Helden van de zee’ die begin 2016 in première ging in Oostende. Nog in 2016 testten ze bij Sunparks in Oostduinkerke bijzondere racewagens uit.

Andere filmprojecten

En ‘Heldentoeren’ is het niet het enige filmproject dat in Koksijde wordt opgenomen. Het Zouavenplein, de Zeedijk en het strand maken deel uit van de set van de Franse misdaadfilm ‘Crossroads’. ‘Immenhof 2’ is een Duitse film over paarden die voor een stuk werd opgenomen op het strand van Sint-André. Op het strand bij de Koksijdse Yachting Club vonden opnames plaats voor de promofilm ‘Roolf Living’. West-Vlaams acteur Wim Willaert dook op bij de gocartverhuring Calimero op de Zeedijk in Koksijde voor opnames voor de Franse film ‘Le Renverse’. Dat zijn allemaal opnames van de laatste weken. De documentaire ‘Saddling up the world’ is in aanvraag en gaat over de relatie tussen paard en mens. In Koksijde vinden er opnames plaats bij De Paardenhoeve van garnaalvisser Dominique Vandendriessche.

Filmploegen kiezen vaak voor Koksijde voor zijn strand, duinen, Sint-André, het Duinenhuis en de watersportclubs.