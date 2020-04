Koksijde schenkt 100 pretpakketten aan kwetsbare gezinnen Gudrun Steen

09 april 2020

11u07 1 Koksijde Aan 100 gezinnen die gekend zijn bij het sociaal huis schonk Koksijde een pretpakket aan huis. Zo zullen de kinderen zich deze paasvakantie niet vervelen.

Medewerkers van het sociaal huis in Koksijde hebben de voorbije dagen aan 100 kwetsbare gezinnen een pakket boordevol leuke gadgets voor kinderen bezorgd. “We maakten de selectie op basis van mensen die via het sociaal huis ook onderwijscheques krijgen”, zegt Ivan Vancayseele, voorzitter van het sociaal huis. “Via giften konden we die pakketten voor kleuters en kinderen van de lagere school samenstellen. Er zit een gezelschapsspel in maar ook kleurplaten, knutselgerief, chocolade, speelgoedjes, doe-opdrachten, een strip of boek. Onze maatschappelijk werkers hebben die thuis gebracht bij de gezinnen. Zeker in tijden waar je noodgedwongen thuis moet blijven is het belangrijk dat kinderen zich nuttig kunnen bezighouden. Niet iedereen heeft een uitgebreid aanbod speelgoed of een tuin om in te ravotten.”