Koksijde schaft zijn mountainbiketocht af, nog geen beslissing over carnavalstoet Gudrun Steen

23 februari 2020

09u02 0 Koksijde Het gemeentebestuur heeft de mountainbiketocht van vandaag afgeschaft. Over de carnavalstoet in Oostduinkerke van deze namiddag is nog geen beslissing genomen.

“Door de vele wind is het niet veilig om de 26ste mountainbiketocht te laten doorgaan deze voormiddag”, zegt waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw (LB). “Het is jammer want de tocht is een echte publiekstrekker met vorig jaar bijna 1800 deelnemers. De veiligheid primeert echter. Het stormt te hard. Over de carnavalstoet in Oostduinkerke, die om 14.30 uur start, hebben we nog geen beslissing genomen. We volgen de weersvoorspellingen op de voet.”