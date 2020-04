Koksijde schaft terrastaks af tot 2025 en zal elke handelaar individueel begeleiden Gudrun Steen

22 april 2020

14u16 0 Koksijde De horeca en middenstand in Koksijde moeten tot 2025 geen terrastaks betalen en de gemeente plant geen belastingverhoging. Daarnaast zet het in op een individuele begeleiding van handelaars. Zo wil Koksijde de lokale economie en het toerisme terug op gang trekken.

“De horeca is de meest getroffen sector door de coronacrisis”, zegt schepen van Lokale Economie Dorine Geersens (LB). “In één jaar zal het de schade niet kunnen overbruggen. Daarom hebben we besloten om deze legislatuur geen terrastaks te heffen. Dat geldt voor alle middenstand in onze gemeente. Het slaat niet enkel op terrassen maar ook op het buiten zetten van koopwaar en reclameborden.” Die afschaffing kost de gemeentekas om en bij een half miljoen euro de komende vijf jaar. Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn en de horeca niet kan opstarten, heft de gemeente de concessies voor horeca, strandbars, surfclubs, springkastelen en trampolinestructuren op.

Een taskforce met mensen van het gemeentebestuur, de handelaarsbonden, ondernemers en ervaringsdeskundigen bereiden het Seakingplan voor. “Daarin zullen we concrete acties bundelen ten voordele van onze middenstand”, onderlijnt Geersens.

Op maat

“Ik pleit ervoor om de winkels samen te laten opstarten met de horeca”, vult burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) aan. “Beide sectoren kunnen perfect de social distancing garanderen. Ik denk maar aan reserveren, werken in shiften en een andere tafelschikking. Ik merk dat de horeca daarvoor open staat. Ondertussen bereiden we de opstart van de lokale economie voor. We maken gemeentemedewerkers vrij die onze handelaars individueel zullen begeleiden, adviseren en helpen.”