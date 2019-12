Koksijde opent zaterdag zijn Bos van Commerce GUS

18 december 2019

10u06 16 Koksijde Ook dit jaar vormen kerstbomen op het strand in Oostduinkerke een bos. Alles staat in het teken van Frozen. Iedereen is nu zaterdag om 11.30 uur welkom op de officiële opening van het winterwonderland.

Twee weken lang staat het Bos van Commerce op het Oostduinkerkse strand. De boshut en het hindernissenparcours zijn elke dag open om 11 uur. Nu zaterdag openen de Stienesteekers om 11.30 uur het bijzondere initiatief. Zondag om 15 uur kan je meedoen aan een workshop salsa gevolgd door een party. Zo goed als elke dag zijn er activiteiten gepland. Dinsdag 24 december heeft de Kerstman beloofd om te komen om 15 uur.

Zwevende bruiden

En er valt in Koksijde nog meer kerstsfeer op te snuiven dit weekend. Zaterdagavond is het uitkijken naar de optocht Mariage Fantastique om 18 uur aan de brandweerkazerne in Koksijde-Dorp. De zwevende bruiden vliegen richting de zee en betoveren je onderweg met hun lichtjes en muziek. Zaterdag kan je bovendien een hele dag stijlvol shoppen. Dat betekent extra muzikale optredens, een inpakstand en uiteraard een bezoek van de Kerstman.