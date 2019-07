Koksijde opent eerste hondenspeelzone in Oostduinkerke, tweede staat in de steigers GUS

05 juli 2019

14u19 0 Koksijde Vanaf dit weekend hebben de honden van Koksijde een ruim en afgebakend perceel bij de sportzaal in Oostduinkerke waar ze kunnen ravotten. En er is nog een tweede hondenloopweide gepland in Koksijde.

“In Koksijde zijn er liefst 4.863 honden geregistreerd”, zocht schepen Dorine Geersens op. “In natuurgebieden en op ons openbaar domein zijn die welkom aan de leiband. Nu kunnen de baasjes en hun huisdieren in een afgebakende zone terecht. Je vindt het terrein, dat omwald is door bomen en groen, in het sportpark in Oostduinkerke richting de atletiekpiste en de voetbalterreinen.” En Koksijde plant nog een tweede speelzone voor honden, tussen de OLV Ter Duinenkerk en het abdijmuseum Ten Duinen. Dat gebied beheert Natuurpunt Westkust momenteel en zal dat ook blijven doen. Die vereniging neemt het peterschap van die zone op.