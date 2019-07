Koksijde onderzoekt invoering deelsteps GUS

03 juli 2019

09u52 0 Koksijde De deelsteps, zoals ze in Oostende al bestaan, waren een gespreksonderwerp tijdens de jongste gemeenteraad. Die besliste unaniem om het systeem te onderzoeken. In september is er een overleg met de fietshandelaars.

Het was oppositieraadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) die voorstelde om deelsteps te introduceren. “Het is een milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen en bovendien hoef je niet meer te zoeken naar een parkeerplaats”, somt hij de voordelen op. “We kunnen het ook toeristisch uitspelen door speciale routes uit te stippelen.” Schepen Guido Decorte (LB) belooft het systeem te onderzoeken. “Al onze aandacht gaat nu naar de deelfietsen waarvoor we Europese subsidies krijgen. In september plannen we een overleg met de fietshandelaars hoe zij tegenover de deelsteps staan. Misschien komt er wel een uniform systeem voor de hele kust. Dat is afwachten. We moeten ook grondig nadenken over de nadelen zoals het rondslingeren van de deelsteps.” Frederic Devos (LB) heeft daarvoor al een oplossing. “Zelf step ik sinds een paar weken en dat bespaart me toch een paar autoritten per week. Werken met inzamelpunten zal nodig zijn.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) zal de deelsteps ook bespreken op het kustburgemeestersoverleg.