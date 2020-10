Koksijde neemt extra coronamaatregelen. Geen fysieke gemeenteraad vanavond. Geen sportkampen in de herfstvakantie Gudrun Steen

12 oktober 2020

18u44 10 Koksijde De fysieke gemeenteraad die vanavond gepland was in Koksijde is daarnet uitgesteld. Oppositiepartij Koksijde Vooruit was vragende partij. Volgende week woensdag 21 oktober om 19 uur zal een digitale gemeenteraad plaatsvinden.

“We feliciteren het bestuur om op onze vraag in te gaan”, reageert Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit). “Er zijn mandatarissen die zelf risicopatiënt zijn. Door nu niet fysiek samen te komen in één ruimte kunnen we onze gezinnen en omgeving beschermen. Het zou niet gepast zijn om gemeentelijke medewerkers te verplichten om in een ruimte vol mensen te komen. De coronacijfers blijven alarmerend stijgen. Gezondheid moet de politiek altijd overstijgen.”

De beslissing om de gemeenteraad vanavond uit te stellen en volgende week digitaal te organiseren kwam bijzonder laat. Dat bevestigt Patricia Vandenbroucke (N-VA). “Pas om 17 uur kregen we het bericht terwijl de raad normaalgezien om 19 uur start. Veiligheid en gezondheid staan uiteraard voorop maar dat kunnen we ook garanderen met een fysieke vergadering als iedereen zijn of haar mondmasker aanhoudt. Er zijn vandaag 35 coronabesmettingen in Koksijde. Dat aantal stijgt maar is zeker nog geen paniekcijfer.”

Eerder vandaag besliste ook De Panne om haar fysieke gemeenteraad vanavond te schrappen.

Geen sportkampen

En vandaag besliste de gemeente Koksijde ook om alle sportkampen en golfstages in de herfstvakantie te annuleren. De inschrijvingen worden meteen opgeschort en ouders die al betaald hebben krijgen hun geld terug.