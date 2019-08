Koksijde mag zich een warme gemeente noemen GUS

22 augustus 2019

09u21 2 Koksijde Samen met 41 andere steden en gemeenten doet Koksijde mee aan het project ‘Warme gemeente’. Het is geselecteerd voor zijn inzet voor kinderen en jongeren.

Het project ‘Warme Gemeente’ is een initiatief van het Fonds GaVoorGeluk. Dat ijvert voor de preventie van depressie en zelfmoord in Vlaanderen. Ze willen jongeren veerkrachtig maken en betrekken daar nu gemeentebesturen bij. De uitgebreide motivatie van Koksijde zorgde ervoor dat de gemeente werd geselecteerd. “Bij de opmaak van het meerjarenplan waarmee we volop bezig zijn voorzien we voldoende budget voor onze jeugd”, zegt bevoegde schepen Lander Van Hove (LB). Anke Inghelbrecht van het Sociaal Huis zet zich in voor het armoede- , integratie- en gelijke kansenbeleid. “Een eerste concrete project dat we willen lanceren is de jeugdadviseur. We hebben dat vroeger nog gehad en willen het opnieuw lanceren. We willen de jeugd informeren zodat ze vrienden kunnen helpen. Een luisterend oor is de eerste stap in preventie. Daarom zie je binnenkort ook Warme William op het Casinoplein. Wanneer precies, weten we nog niet. Dat is een grote blauwe beer tegen wie je symbolisch jouw verhaal kwijt kan. Die maakt deel uit van de campagne waarbij ook een app hoort. Het moet jongeren en hun omgeving aanzetten om hun kwetsbaarheid te leren delen maar ook om te luisteren zonder oordeel.” Koksijde krijgt begeleiding van het Lokaal Gezondheidsoverleg.