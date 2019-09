Koksijde maakt zich op voor de dag van de mobiliteit GUS

11 september 2019

10u49 0 Koksijde Nu zaterdag 14 september staat alles in het teken van de mobiliteit rond het gemeentehuis in de Zeelaan in Koksijde-Bad.

Tussen 13 en 18 uur kan je een toer maken met gekke fietsen, deelnemen aan een workshop fietsen herstellen of een fietsschilderij maken. Andere activiteiten die op het namiddagprogramma staan zijn fietsen graveren, een dronkemansbril opzetten, plaatsnemen in de tuimelwagen en overkop rollen, een elektrische fiets uittesten en alles vernemen over de dode hoek van een vrachtwagen. In de virtual reality mobiel kan je jouw reactievermogen achter het stuur van een rijdende auto testen. Ofwel maak je een rit met collega’s in de bedrijfswagen ofwel ga je op gezinsuitstap. Onderweg krijg je te maken met allerlei aandachtsafleiders. Kan jij de ogen op de weg houden? Wie aan vijf workshops heeft meegedaan krijgt een gadget. Info: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit