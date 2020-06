Koksijde maakt zelf plexischermen voor horeca Gudrun Steen

09u53 6 Koksijde Medewerkers van de technische dienst in Koksijde maken zelf plexischermen voor de horeca. De restaurants, hotels en cafés krijgen die gratis.

De gemeente Koksijde kiest voor een persoonlijke begeleiding van zijn middenstanders. Eerder al verdeelde ze mondmaskers, handgel en plexi onder de winkeliers die hun zaak mochten open doen. Nu is het de beurt aan de horeca. “We bestellen het frame en plexi apart en medewerkers van de technische dienst monteren de constructie”, legt ambtenaar Lokale Economie Marieke Nolf uit. “De gemeente geeft alle materiaal gratis als ondersteuning.” Horecaondernemers kunnen hun plexiframes via de gemeentelijke website aanvragen. Info: 058/53.30.36.