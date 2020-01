Koksijde maakt van Pylyserlaan fietsstraat vanaf 6 april GUS

21 januari 2020

12u33 0 Koksijde De gemeenteraad van Koksijde zette het licht op groen voor een fietsstraat in de Pylyserlaan. Vanaf 6 april hebben fietsers daar voorrang en mogen automobilisten er maar 30 kilometer per uur rijden.

“We hebben al een fietsstraat in de Doornpannestraat, een stuk van de Guldenzandstraat en de Karthuizerstraat”, legt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) uit. “We zullen nu de A. Boudrystraat, Vanmaldeghemstraat, Pylyserlaan en Abdijstraat inrichten als fietsstraat. We stellen vast dat fietsers zich nu niet veilig voelen in de Pylyserlaan. Bovendien ontwijken sommige chauffeurs de verkeerslichten in Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Dorp door de Pylyserlaan te nemen. Door daar een fietsstraat te lanceren willen we die problemen aanpakken. Het start net voor de paasvakantie op 6 april en valt daardoor mooi samen met het begin van het fietsseizoen.”

Sander Loones (N-VA) dringt aan op een snelle heraanleg van de Abdijstraat die nu in slechte staat is. Hij benadrukt dat de Pylyserlaan een lang stuk weg is met veel huizen maar snapt wel de noodzaak van een fietsstraat daar. Loones benadrukt dat de fietsers geen verkeersdrempel mogen vormen en dat een fietsstraat de verkeersagressie niet in de hand mag werken. Hij vraagt dan ook een evaluatie. Ook Bart Pieters (Koksijde Vooruit) vreest dat een fietsstraat bij sommige chauffeurs wrevel zal oproepen omdat auto’s fietsers niet mogen inhalen. Toch wil hij het een kans geven. De voltallige gemeenteraad keurde de fietsstraat goed.