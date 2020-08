Koksijde kan terugblikken op een veilig Belgisch kampioenschap tijdrijden Gudrun Steen

20 augustus 2020

“Oorspronkelijk hadden we een parcours uitgetekend via de Hoge Blekker waarmee we onze gemeente de nodige uitstraling konden geven”, zegt coördinator Jan Deramoudt. “We hebben het sportieve voorop gesteld en de omloop helemaal hertekend via de Houtsaegerlaan, de Burgweg, Langeleedstraat en de Conterdijk. Genoeg landelijke wegen dus waar het publiek rustig en op voldoende afstand naar de tijdrit kon kijken. Negen coronacoaches zorgden ervoor dat het publiek zich aan de voorschriften hield. Ook de brandweer en de lokale politie Westkust waren aanwezig. Straatartiesten zorgden voor de ludieke toon.”

Stoetkarren voor extra kleur

Koksijde gaf langs het parcours voor extra kleur met een tiental stoetkarren die dit jaar niet te zien waren op de Garnaalstoet omdat die door de coronacrisis werd afgelast. Ook de Oostduinkerkse paardenvissers lieten zich opmerken. Een 25-tal medewerkers van de technische dienst zetten het parcours uit. “Ze plaatsten negen kilometer nadars, het podium en de signalisatie”, zegt Rudy Baelen, hoofd van de technisch dienst. “Sinds 6 uur deze morgen (donderdag red.) zijn we aanwezig. Meteen na de koers starten we met de afbraak. Tegen vanavond moet het meeste al weg zijn. Tijdens de tijdrit konden mijn medewerkers niet veel doen want de loods van de technische dienst lag midden in het parcours. De vuilniswagens hebben we gisteren woensdag wel al buiten het parcours geparkeerd.”

Uitsmijter

En de koersliefhebber hoeft niet lang op zijn honger te zitten in Koksijde want op zondag 20 september vindt het BK voor junioren er plaats. De Keizer der Juniores op 19 en 20 september is afgelast.

Dierenasiel krijgt escorte

Dierenasiel Ganzeweide lag langs het parcours en was daardoor niet toegankelijk. Net tijdens het BK kregen ze melding van een inbeslagname. “Gelukkig hadden we onze bestelwagen buiten het parcours geparkeerd en kregen we van de lokale politie een escorte naar het asiel”, reageert voorzitter André Lycke. Zo geraakten de pups en het konijn veilig in het asiel.

